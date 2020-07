Na Postřekov o pouti 'zaútočí' fotbaloví velikáni a možná i herci

Víkend 25. a 26. července patří poutím. To je případ i Postřekova. Při postřekovské pouti a u příležitosti 110 let založení TJ Sokol Postřekov přijede do chodské obce Sigiteam.

Sigiteam v Potůčkách. | Foto: Deník / Daniel Seifert