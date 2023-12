Sváteční výzdoba, netradiční prohlídky, betlémy, výstava hraček, vánoční zvyky nebo hudební vystoupení, tak bude na památkách v Plzeňském kraji vypadat advent.

Klášter Plasy | Foto: Deník/Veronika Zimová

Atmosféru staročeských Vánoc plných zvyků a tradic zažijete na selském dvoře U Matoušů v Plzni-Bolevci. „Od 5. do 22. prosince tu můžete obdivovat vánoční expozici v obytném stavení. Během komentované prohlídky se dozvíte, kdo v období adventu obcházel po vsi kromě Mikuláše, jak lidé předpovídali budoucnost a co dělávali vdavekchtivé dívky na svatého Ondřeje. Budete si také moci prohlédnout tradiční štědrovečerní tabuli a zjistit, co to byl vrkoč nebo co vás čeká v nadcházejícím roce,“ řekl správce památky Martin Kolovský. Komentované prohlídky se konají od úterý do pátku vždy v 11 a 13 hodin. Pro skupiny je možné rezervovat i jiný čas.

Kouzlo adventu umocněné večerní atmosférou na vás dýchne na hradě Rabí během podvečerních prohlídek 9. prosince, které vám prozradí, jak advent a Vánoce trávili naši předci. Zahřát se budete moci u velkých ohňů na nádvoří nebo teplým nápojem. Prohlídky startují od 16 hodin. O týden dříve, 2. prosince, tu můžete spolu s vašimi dětmi oslavit svátek sv. Mikuláše. Hrad bude otevřený od 11 do 16 hodin.

Na hradě Švihov se bude 16. prosince promítat ikonická pohádka Václava Vorlíčka z roku 1973 Tři oříšky pro Popelku. „Kromě promítání toho na vás letos čeká mnohem více. Budete se moci vyfotit s Popelkou a každá ze zakoupených vstupenek bude zařazena do tomboly,“ lákal kastelán Lukáš Bojčuk, který doporučuje zakoupit lístky předem.

Na sousedním zámku v Chudenicích si můžete až do 17. prosince zavzpomínat na dětství, jelikož je tam k vidění retro výstava nejen hraček Ježíšku, přeji si aneb Hračky našeho dětství. Výstavu můžete navštívit každý pátek od 9 do 14 hodin a v sobotu a v neděli od 13 do 16 hodin. Po telefonické domluvě je možné výstavu navštívit kdykoliv a pokud by se rozhodly ji navštívit školy, mohou si ji spojit s povídáním o tom, jak se Vánoce slavily na zámku, k čemuž je prostřeno ve velké jídelně. A 16. prosince v 16 hodin tam máte možnost vidět živý Betlém.

V reprezentačních sálech hradu a zámku Horšovský Týn bude od 2. prosince do 7. ledna vždy od čtvrtka do neděle k vidění výstava historických i současných betlémů. „V sobotu 9. a 16. prosince v 10 a ve 14 hodin navíc proběhne komentovaná prohlídka výstavy, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací o historii a významu betlémů,“ doplnil kastelán Jan Rosendorfský. Mezi svátky budou kromě výstavy otevřeny i slavnostně vyzdobené prohlídkové trasy Zámek a Kuchyně, a to od 26. do 31. prosince mezi 10. až 15. hodinou.

Klášter Kladruby připravuje v kostele Nanebevzetí Panny Marie na 15. prosince vánoční koncert Kamila Střihavky a na 17. prosince koncert souboru staré hudby Cavalla, který doprovodí pěvecký sbor Cantus Stříbro.

Na zámku Nebílovy se 16. prosince od 16 hodin odehraje Vánoční příběh v podání dětské lidové muziky Vozembach. „Po koncertě bude na nádvoří živý betlém. Zimy se ale bát nemusíte, zahřeje vás vánoční punč, který se jako dárek bude podávat mezi oběma představeními,“ slíbil kastelán Milan Fiala.

Netradiční představení s názvem Návrat ke kruhu se uskuteční v barokní kapli zámku Kozel 21. prosince od 19 hodin. Básnické texty Iva Hucla doprovázené hudbou přednese herec Národního divadla Vladimír Javorský.

Vedle speciálního adventního programu nabízejí vybrané plzeňské památky celoroční provoz. Nově se mezi ně letos zařadil klášter Plasy. Okruh Zámek Metternichů bude otevřen k volné prohlídce do konce prosince vždy od středy do pátku mezi 10. až 14. hodinou. Návštěvníci mohou zavítat i na mimořádnou prohlídku vodního systému 8. prosince od 13 hodin. „Zájemci, kteří se nenechají odradit nízkou teplotou panující v exteriéru i interiéru, mohou nahlédnout do útrob budovy postavené na vodě. Připomeneme si tak navíc významné výročí. Termín prohlídky totiž vychází přesně na 300 let a jeden den od úmrtí jejího architekta Jana Blažeje Santini Aichla“, informoval kastelán Pavel Duchoň.