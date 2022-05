„Žila jsem v Draženově do svých dvaceti let, pak jsem přešla do Prahy za prací. Kroje se u nás dědí, myslím, že u nás v rodině je to teď čtvrtá generace. Dvouletá dcera Anička má dnes kroj po mojí mamince, sdělila Ivana Šmirklová.

Na sraz rodáků přijela i třiasedmdesátiletá paní Anna Friarová z Plzně. Její maminka a otec se narodili ve zdejším statku U Jakubců. „Kroje máme většinou po mamince nebo po babičce. Toto je jupka, skládaná sváteční sukně, šáteček,“ popsala Friarová části kroje a dodala, že jezdí s kamarádkami na sraz rodáků pravidelně.

Po položení věnců a květin k draženovskému památníku padlých v první světové válce se celý průvod přesunul za doprovodu kapely na dvůr k Podestátům, kde od sobotního odpoledne probíhal hlavní kulturní program. Dvůr návštěvníci zcela zaplnili.

Na Babyloně brzy začne sezona. I letos budou mít návštěvníci vstup zdarma

K večeru zahrála dechová hudba Dupalka a od od 21 hodin kapela Extra band revival.

Setkání rodáků pokračuje v neděli ráno u Dobré Vody koncertem dechové hudby Hájenka, která zahraje i odpoledne na dvoře U Podestátů.

V kapli u Dobré Vody mohou lidé v neděli 29. května navštívit mši svatou a májovou pobožnost v 11 a ve 14 hodin.

Po celý víkend bylo v draženovské hasičské zbrojnici k vidění promítání sestřihu z minulých setkání rodáků.

Poslední sraz rodáků byl před sedmi lety.

Obec Draženov má necelé čtyři stovky obyvatel.