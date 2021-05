Stavba vyroste za areálem střelnice u hřiště na obecním pozemku. „Už se tam začíná vyřezávat zeleň, aby bylo místo připravené,“ řekl tamější starosta Jiří Červenka. Podle vedoucího technických služeb Stanislava Peka byl dlouho v Blížejově problém se svozem nebezpečného odpadu, který se konal dvakrát ročně. „Ten se vždycky proměnil ve sběr veškerého odpadu. Pravidelně tady končilo strašné kvantum věcí, což obec stojí peníze navíc. Máme podezření, že k nám jezdili i lidé odjinud, protože se tady toho mohli snadno zbavit,“ uvedl.

Při posledním sběru například zaměstnanci technických služeb vyvezli sedm velkých kontejnerů o objemu 12 kubíků a třináct malých s polovičním objemem. „V nich byl jen směsný odpad, jako sedačky a další nábytek, dětské pleny. No snad všechno, co si dovedete představit. Někteří to vozili hlavně večer za tmy,“ doplnil. Co se týče nebezpečného odpadu, šlo o sedm dodávek pneumatik, tři multikáry eternitu a stejné množství bylo barev a zářivek.

Právě nový sběrný dvůr by měl podle starosty komplikace vyřešit. „Konečně budeme mít situaci pod kontrolou,“ věří Červenka. Výstavba areálu vyjde na přibližně 6,5 milionu korun, většina sumy jde z dotace. Hotová bude nejpozději koncem září. Využívat ho zdarma budou lidé z Blížejova, spádových obcí, ale i Osvračína, Milavče, Hradiště a Kanice. Ostatní za službu zaplatí.