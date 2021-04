Stanice se nachází v někdejších garážích Pohraniční stráže nedaleko hraničního přechodu s Německem a funguje od minulého týdne. Zatímco ve čtvrtek sem dorazilo ani ne 30 lidí, předevčírem, kdy se znovu testovalo, už byla situace úplně jiná. Do Všerub dorazily stovky zájemců. Podle tamějšího starosty Václava Bernarda se jednalo převážně o pendlery. „Přišlo daleko více lidí, než jsme čekali. Zdravotní sestry provedly odběry zhruba dvěma stům osob. Nikoho jsme neodmítli, dokonce tady tým zůstal o hodinu a půl déle. Ale mnoho lidí také odjelo nebo rotovalo mezi dalšími místy, jako třeba Folmavou nebo Železnou Rudou,“ připustil Bernard.

Fronty se začaly tvořit asi hodinu před oficiálním otevřením stanice. V průměru venku čekalo přibližně 100 osob, v nejexponovanější dobu pak šlo podle starosty až o 250 lidí.

Snímky z Velikonočního pondělí, kdy do Všeruby na testy dorazily stovky zájemců.Zdroj: Foto: archiv městyse

Testování bude podle Bernarda pokračovat. V provozu bude stanice vždy v úterý, ve čtvrtek a v neděli, ovšem její kapacita se rozšíří až na 300 příchozích. Prodlouží se rovněž provozní doba od 12 do 18, popřípadě až 20 hodin. „Chceme také posílit personál. Teď byl tým čtyřčlenný, šlo o dvě zdravotní sestry a dvě administrativní pracovnice. Uvidíme, jak se nám podaří vše domluvit,“ nastínil Bernard. Ten doufá, že všichni zájemci se nenahrnou najednou, ale budou najíždět postupně. Zavést registraci předem zatím neplánuje.

Odběry jsou zdarma, pro samoplátce pak stojí 350 korun. Minulý čtvrtek i toto pondělí byly výsledky všech testů negativní. Pokud by byl pozitivní, dostal by nemocný potřebné instrukce a musel by podstoupit ještě PCR test jinde. Podle starosty zůstane testovací stanice ve Všerubech tak dlouho, dokud bude potřeba. Tento týden bude jednat se zástupci Plzeňského kraje kvůli finanční podpoře projektu, což iniciovalo vedení městyse.