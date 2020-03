„Jednalo by se o horní část hřbitova, kde se nachází obřadní síň,“ řekl na úvod starosta Kdyně Oskar Hamrus na třetích hovorech se starostou.

Obnova okolí zahrnuje vybudování dlážděných chodníčků, instalaci laviček, odpadkových košů a samozřejmě výsadbu i kácení.

„Nejsme z těch, kteří porazí jakýkoli strom. Snažíme se je ošetřovat a pokud možno ponechat. Kácet budeme jen v nutnosti, ale vysadíme za ty pokácené stromy nové,“ pokračoval Hamrus.

Vysadit by se tak měly habry, tisy, břízy, z trvalek a keřů to budou například kakosty, růže, zimolez či hortenzie. Celkem na porost půjde zhruba 80 tisíc korun. Předběžný rozpočet pro celou obnovu zeleně na hřbitově zatím činí 769 tisíc.

„Nejdražší na tom bude dlažba, ale s tím se musí počítat. Máme takový rozpočet, aby se s tím dalo něco dělat,“ pokračoval starosta s tím, že v současné době je ale problém, že pozemek, kde by se obnova měla dělat, není města. „V současné době je to v jednání, s kácením tak nemůžeme začít teď, ale na podzim už by se mohlo,“ dodal na závěr Hamrus.