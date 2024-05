Festivalovou sezonu otevře v Plzeňském kraji už na přelomu května a června Metalfest v amfiteátru v Plzni na Lochotíně. O pár dní později, v úterý 4. června, vystoupí na stejném místě legenda světového rocku Sting. Do třetice zamíří do amfiteátru ještě před prázdninami milovníci klasických hudebních žánrů. Letošní Noc s operou přinese v úterý 25. června muzikál Drákula a sobota 28. června operu Libuše.

Další z velkých metalových festivalů Basinfirefest se pak uskuteční od 26. do 29. června ve Spáleném Poříčí. O týden později, 5. a 6. června, přijde na řadu Pekelný ostrov v Holýšově, kde si opět každý přijde na své. Na pódia tam zamíří Guano Apes, Divokej Bill, Tři sestry, Rybičky 48, Harlej, Škwor, Walda Gang, Vypsaná fixa, Trautenberk, Horkýže Slíže, Doga, Alkehol, Panoptiko, Totální nasazení, De Bill Heads a největší lákadla budou ještě zveřejněna.

Lidé z Domažlicka také míří na festival Hrady CZ, který se koná poslední červencový víkend (26. - 27. 7.) ve Švihově. Repertoár bude rozmanitý. Navíc tam návštěvníci zažijí i jednu derniéru – naposledy totiž na Hradech zazpívá s kapelou Lucie David Koller, který se rozhodl ukončit své působení v této skupině. „Po dlouhých úvahách jsem se rozhodl, že odcházím z Lucie. Hraní s Lucií bylo fajn, ale teď se chci věnovat především svojí kapele a rodině,“ informoval zpěvák na sociálních sítích, kde také dodal, že dojede nasmlouvané koncerty, kam patří i letní festival Hrady CZ.

Kromě Lucie na festivalu vystoupí skupiny Chinaski, MIG 21, Jelen, slovenští Horkýže Slíže, ale také bude mít na festivalu svoji premiéru Daniel Landa. A řádně své fanoušky rozbouří klatovská kapela Trautenberk. Dále se můžete těšit na kapely Brixtn, Byt číslo 4, Čechomor, Fast Food Orchestra, Gaia Mesiah, The Agony, UDG, Vypsaná fixa, Visací zámek a zavítá tam i Marcell.

V srpnu opět desetitisíce lidí zamíří od 9. do 11. srpna na Chodské slavnosti do Domažlic, které opět doplní festival Chodrockfest. A rozhodně se bude na co těšit. Zavítají tam kapely Harlej, Walda Gang, Wohnout, Škwor, Doga, Alkehol, Protheus, Pokáč, Panoptiko, Turbo, De Bill Heads, Záviš a Stix. A to není stále vše.

Návštěvníci Pekelného ostrova a Chodrockfestu mohou výrazně ušetřit, a to pokud jsou dárci krve či plazmy. „Organizátor festivalů připravil pro bezpříspěvkové dárce krve či plazmy výraznou slevu na vstupném na oba tyto festivaly. Slevu přitom mohou využít i noví zájemci o dárcovství, kteří podstoupí do začátku festivalu alespoň jeden odběr. Na holýšovský Pekelný ostrov vyjde vstupenka na 800 korun. Za domažlický ChodRock Fest zaplatí dárci 650 korun. Vstupenky si lze pořídit již nyní na eshopu www.vstupenkovna.cz,“ uvedl mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.