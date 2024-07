Nyní už je dle vyjádření letiště problém vyřešen. Lidé se mohou obrátit s kompenzacemi na pojišťovny, má to ale svá pravidla.

Problém, který panoval v posledních dnech na letišti v Praze, postihl i rodinu Petry Touškové z Klatov, která v pondělí odletěla do Albánie. Bohužel jejich kufry zůstaly v Praze. Dočkali se jich až po několika dnech. „Odletěli jsme z Prahy v pondělí v 11 hodin do Albánie. Kufry stály před letadlem, ty jsme poznali. Jedna paní se ptala letušky, jestli je naložili, jelikož si všimla, že s tím vozíkem odjeli. Ta řekla, že jsou samozřejmě naložené. Při příletu jsme stáli déle než hodinu u pásu s kufry. Najednou na obrazovkách zhasla všude Praha a nikdo nám nebyl schopný nic říct. Volala jsem do Invie, jelikož jsem tam dovolenou kupovala, ať pošlou nějakého delegáta. Jelikož nám řekli, že delegáta do té zóny nepustí, paní z Invie zařídila, že delegát přišel. Tímto bych chtěla poděkovat Invii Klatovy, protože bychom tam stáli ještě dnes. Delegát přišel a začala se sepisovat reklamace,“ popsala prvotní šok z nedoručených kufrů žena.