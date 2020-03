Ve čtvrtek 12. března a v pátek 13. března se provoz mateřinky omezí v obou budovách. I tak ředitelka mateřské školy v Holýšově Daniel Leváková v upozornění prosí rodiče, aby děti do školky pokud možno nedávali, jestliže se o ně mohou postarat sami či si mohou zajistit hlídání. “I tak budou obě budovy připraveny děti ve dnech omezeného provozu přijmout,” uvedla Leváková v upozornění, které je umístěno na webu školky i sociálních sítích.

Až do odvolání nebude probíhat ani mateřský klub, který se konal každý čtvrtek, v Komunitním centru Horšovský Týn.

Zavírá i školka ve Všerubech, konkrétně od 12. do 20. března. Opatření je zavedeno rozhodnutím starosty městyse Všeruby Václavem Bernardem. Zatím je uloženo do příštího pátku, ovšem podle aktuální situace se může lhůta změnit.

Školka nefunguje ani v Prapořištích, jinak bude provoz v kdyňských školkách zachován. V provozu tak bude školka v Dělnické ulici i Markově včetně odloučeného pracoviště v Hluboké.

Další školka, která zachová svůj provoz, je v Poběžovicích. "Výuku přerušuje škola, a to od 11. března do odvolání, školní jídelna bude vydávat obědy pouze pro veřejnost, a to do pátku 13. března, poté bude taktéž uzavřena. Mateřská škola přijala po domluvě s vedením města nezbytná opatření, ale její provoz nebude prozatím omezen," zveřejnil starosta Poběžovic Martin Kopecký.

Na nově vzniklou situaci reagují i Kvíčovice. Tady se snaží rodičům vyjít maximálně vstříc, vzhledem k faktu, že děti nemohou do škol. "Ne všichni rodiče mohou zajistit své ratolesti během dne z důvodu uzavření škol, proto bude Dětský klubík Kvíčovice pro děti Kvíčovic a okolí otevřen od 7:00 do 15:00 každý všední den. Tato rozšířená otevírací doba začne od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání," informoval starosta Kvíčovic Jan Bostl nejen na sociálních sítích. Do Klubíku mohou přijít děti, které jsou zdravé a již zaregistrované.

