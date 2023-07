Pro Horšovský Týn bylo venkovní koupaliště jasnou volbou. „Byl to dlouholetý dluh obyvatelům našeho města. Měli jsme zde historicky přírodní koupaliště, ale tam se začaly zhoršovat podmínky, mělo malý přítok, byly tam sinice, a tak to nešlo z hygienických důvodů udržet. Po důkladné analýze jsme se rozhodli postavit venkovní bazén s chemicky upravenou vodou,“ řekl starosta města Josef Holeček.

Vznikl celý areál s bazénem s nerezovou vanou, dlouhý 25 m a široký 17 m. Dvě dráhy v něm slouží pro kondiční plavání, zbytek je určen pro wellness. Nechybí oblíbené tobogány - jeden rychlejší, druhý pomalejší. Nezapomíná se ani na malé děti. V areálu návštěvníci najdou gastroprovoz, sprchy, toalety, plochu na opalování, dětský koutek s herními prvky, hřiště na beach voleyball. Nedílnou součástí je i parkoviště. „Myslíme i na chladnější dny, kdy tam bude doohřev vody tepelnými čerpadly, čímž můžeme prodloužit sezonu, pokud bude zájem, bazén je vyhřívaný a je v něm teplota vody 26 stupňů Celsia,“ uvedl starosta.

A vstupné? To návštěvníky určitě nezruinuje. Dospělí tam za celý den zaplatí 90 Kč, studenti a senioři 70 Kč a děti 50 Kč, po 16. hodině se cena snižuje o 20 Kč. Děti do 6 let mají vstup zdarma.

Vyhledávaným přírodním koupalištěm je Babylon nedaleko Domažlic. Dvanáctihektarový rybník s písčitým dnem nabízí travnatou pláž, kabinky, toalety, parkoviště, prvky pro děti, skluzavku i skokanské můstky a občerstvení. Areál bývá v provozu do poloviny září. Vstupné ani parkovné se na koupališti neplatí, což oceňují všichni návštěvníci. „Je to tady skvělé. A to, že se sem může bezplatně, to je snad v dnešní době i zázrak. Všude se platí a zdražuje. Navíc se sem i investuje. Dětem se líbí skluzavka a je zde i skvělá nabídka občerstvení a bezva ceny,“ řekla jedna z návštěvnic Lucie Zahradníková.

Kdyňští a lidé z okolí si mohou zajít užívat letních radovánek na koupaliště Hájovna ve Kdyni. Nachází se za městem a v jeho blízkosti je parkoviště, dva kempy a občerstvení. V areálu koupaliště je rozsáhlá travnatá pláž, možnost zahrát si volejbal, nohejbal, stolní tenis. Vstupné tam na celý den vyjde dospělého na 30 Kč a děti od 3 let na 15 Kč čili stejně jako v uplynulých letech.

Vyhledávaným místem pro koupání je bývalý zatopený kamenolom s pláží, který se nachází v údolí Touškovského potoka na severozápadním kraji Hradce nedaleko Stoda. Přírodní osvěžení a plavání tam láká lidi ze širokého okolí, jezdí tam Plzeňáci i lidé z Domažlicka. A ani tam nechybí něco na osvěžení či k zakousnutí.

Lákadlem pro výlety i koupačku je i Lomeček Starý Klíčov-Mrákov. Jde o zatopený kamenolom, který slouží ke koupání, ale na své si tam přijdou i potápěči. Voda je čistá, pláže travnaté i písčité. Zájemce přitahuje i pozorovatelna v hloubce osmi metrů, odkud je možné sledovat podvodní svět.

V areálu je možnost občerstvení. „Za celodenní vstup u nás dospělí zaplatí 80 Kč a děti 40 Kč. Novinkou pro letošní rok je, že se nám podařilo rozšířit pláže,“ sdělil provozovatel Lomečku Zdeněk Zrůst.

Na Domažlicku najdeme i mnoho menších koupališť bez občerstvení a vstupného: Kanice, Stanětice, Podhájí u Horšovského Týna a další.