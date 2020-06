Na vytyčeném prostoru o velikosti zhruba patnáct krát dvacet metrů v posledních dnech září 500 až 600 květů zmíněného kosatce. Tato vytrvalá bylina se na území České republiky vyskytuje pouze roztroušeněa patří u nás do kategorie silně ohroženého druhu.

O to, aby tam tato vzácná rostlina mohla bez problémů kvést, se téměř třicet let stará Petr Smutný, někdejší zastupitel Plzeňského kraje.

„Vždy na podzim ohraničím kolíky prostor, kde kosatce rostou, aby se toto místo při sekání luk neponičilo a neposekalo. Dělám to i proto, aby tudy nepřejížděly těžké zemědělské stroje s močůvkou a podobně, to by kosatcům velmi uškodilo,“ řekl Smutný.

Ovšem i tak se jednou za rok vytyčený prostor musí posekat. „Už se nám stalo, že nám zde rostly i jívy a bylo dost pracné je z toho vystříhávat. Domluvili jsme se proto se zaměstnanci Chráněné krajinné oblasti Český les, zda je možné místo na podzim posekat. Přijeli se sem podívat a potvrdili nám, že sekání na podzim rozhodně neuškodí,“ pokračoval Smutný, který kosatce v těchto místech zaznamenal po roce 1990 ještě v dobách, kdy fungovalo JZD Draženov.

„Domluvil jsem se s nimi, že tam taková rostlina je, aby prostor nesekali, a dodnes vše bez problémů funguje,“ doplnil Petr Smutný.