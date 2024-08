Lidé, kteří se hodlají o víkendu vydat do Domažlic na Chodské slavnosti po vlastní ose, by měli při plánování cesty počítat s časovou rezervou - na příjezdových trasách na ně totiž čekají nepříjemná dopravní omezení. Prázdniny jsou tradičně časem oprav a rekonstrukcí silnic.

Už od pondělí 5. srpna je omezený provoz na několika místech frekventované silnice I/26. Jedním z nich je úsek mezi Chotěšovem a Zbůchem. "Dojde k obnově asfaltového souvrství vozovky včetně provedení nutných sanačních prací. Po provedení diagnostických průzkumů pak bylo rozhodnuto o nutnosti celkového zesílení konstrukce vozovky, a tedy i zvýšení stávající nivelity komunikace," informoval Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic. V první etapě prací, tedy od 5. do 25. srpna, silničáři zrekonstruují hospodářské sjezdy podél hlavní komunikace. V místech lze očekávat zdržení.

Zatím trvá i částečná uzavírka mezi Horšovským Týnem a Semošicemi. Postupně se opravují propustky v tomto úseku. Doprava je svedena do protisměru a je řízena semafory. Práce by měly být hotovy s koncem října. Řidiči jedoucí od Horšovského Týna do Domažlic nemohou využít trasu přes Týnské háje. Od konce Horšovského Týna po křižovatku se silnicí na Lazce a Blížejov je uzavřena z důvodu rekonstrukce vozovky. Motoristé proto musí jet po silnici I/26 přes Draženov.

Komplikace jsou i na silnici od Poběžovic na draženovskou křižovatku. Průjezd Vlkanovem je z důvodu rekonstrukce vozovky uzavřen. Nejschůdnějším řešením je jet z Poběžovic přes Meclov a za ním se napojit na silnici I/26.

Uzavírka rekonstruovaného mostu u Blížejova, těsně za železničním přejezdem, znemožňuje využít přímou trasu ze Staňkova přes Osvračín a Blížejov na Domažlice.

Domažlický starosta Stanislav Antoš je ovšem přesvědčen, že případné komplikace po cestě by neměly bránit návštěvníkům užít si skvělou atmosféru slavností. "V Domažlicích se život řídí rčením: do Chodských a po Chodských. Tedy investiční akce mající vliv na dopravu jsou před poutí dokončeny nebo přerušeny. Uzavírky ve městě, s nimiž se návštěvníci setkají, jsou spojeny pouze s organizací slavností v rozsahu zpravidla jako v roce předchozím. Dovolím si návštěvníkům doporučit, aby k nám vyrazili s předstihem. Kdo se v našem okolí dobře vyzná, může využít některé komunikace nižších tříd, ale i v takovém případě je potřeba počítat s možným zpožděním proti původně předpokládanému času dojezdu do cíle. To nejdůležitější je, abyste k nám všichni ve zdraví a v pořádku dorazili a v klidu jsme se všichni sešli na některém z řady bohatých kulturních a společenských pořadů, na které se jistě všichni těšíme," neskrývá starosta radost z blížící se akce.

Radnice dělá všechno proto, aby návštěvníci neměli výraznější problémy s parkováním. "Během pouťového víkendu motoristům důrazně doporučujeme využít záchytná parkoviště u kostela U Svatých a v Petrovické ulici, odkud bude jezdit kyvadlová autobusová linka do centra. Navíc obě parkoviště jsou v docházkové vzdálenosti. Parkování ve středu města, ale i v okrajovějších částech bude velmi komplikované," upozorňuje mluvčí města Josef Babor.