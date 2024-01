Prezident si v Plzeňském kraji pochutná na telecí svíčkové i kanci se šípkovou

Půjde tak o rekonstrukci městského objektu, na kterou je vydané stavební povolení. Posledním krokem byly finance, které v minulém roce schválené nebyly, ale letos již ano. Nyní tak stavba může být zadána. Druhou variantou byla výstavba nové chaty soukromníkem. „Celá diskuze se vedla o tom, zda tam má stavět soukromá osoba, nebo má být objekt v majetku města. Já jsem zastáncem druhé varianty. Zejména z toho důvodu, že město je věčné, stále ho někdo povede a bude objekt udržovat v chodu,“ řekl starosta, který poukázal na to, jak některé záměry se soukromými majiteli mohou dopadnout. „Máme zkušenost s hotelem na Vavřinečku, který byl vybudován na počátku druhé světové války. Objekt po válce provozovala odborová rada jako ozdravovnu, po revoluci se dostal do soukromých rukou, měl několik majitelů. Momentálně chátrá a je to ostuda široko daleko, vlastník do toho odmítá investovat. Poručit mu nic nemůžeme. Tato zkušenost mě motivuje k tomu, aby objekt na Čerchově zůstal městu,“ vysvětlil Antoš.

V letošním roce kromě toho město připravuje několik dalších investičních akcí. Z těch větších jde o další etapu rekonstrukce městského kulturního střediska za zhruba devět milionů korun. Na přibližně deset milionů korun vyjde pokračování Benešovy ulice, kde v loňském roce byla opravena kanalizace. Letos přijde na řadu samotná komunikace, což je v gesci Správy a údržby silnic. „My se k tomu přidáme jako město s parkovacími místy a chodníky. Dále máme schválené peníze ve výši tří milionů korun na projektovou dokumentaci na výstavbu bytů v Petrovické ulici. Tam už jsme v předešlých letech asi za 50 milionů korun investovali do všech sítí, komunikací, parkovacích míst, takže jde o další etapu výstavby v lokalitě,“ uzavřel starosta.