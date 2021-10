Autobusová linka bude jezdit výjimečně až do konce října. | Foto: archiv města Domažlice

Oblíbená sezonní autobusová linka na Čerchov byla výjimečně prodloužena a zájemci se na vrchol Českého lesa podívají každý víkend, včetně státního svátku 28. října, až do konce tohoto měsíce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.