Víkendové letní počasí vylákalo už mnohé lidi k vodě a nejinak tomu bylo na Babylonu na Domažlicku.

Babylon. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Zatím se více lidí spíše opalovalo, ale našli se již i plavci. Děti letos potěší, že skluzavka byla doplněna o elektrické čerpadlo, které zajišťuje přísun vody na kropení skluzné plochy. „Dojde k výraznému zvýšení komfortu pro děti, voda na skluzavce poteče v otevírací době koupaliště,“ uvedl místostarosta Domažlic Pavel Faschingbauer.

Potěšující zpráva pro všechny návštěvníky je, že vstupné na babylonskou pláž se ani letos neplatí, a vstup je tak zdarma. Poplatek se přestal vybírat v roce 2011 poté, co babylonský rybník prošel náročným odbahněním. S finančními náklady za odbahnění tehdy zásadně pomohla dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), která pokryla 95 % nákladů z částky 34,2 milionu korun. V podmínkách pro přiznání dotace byl bod, že nesmí být v místě, kterou podpořila státní dotace, po dobu 10 let provozována komerční činnost, kterou byl i příjem ze vstupného.

Doba uplynula, ale k výběru vstupného se zatím město nevrátilo, za což jsou lidé rádi. „Je to příjemné, když se na takovém místě, které má zázemí a upravený prostor, nemusí platit vstupné. Myslím si, že lidé by chodili, i kdyby se platilo. Je to tady hezké, klidné, my sem jezdíme rádi,“ řekla Marie Tauberová z Domažlic.