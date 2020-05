„Program je stále stejný s tím, že pokračuje tak, jak by pokračoval i bez nouzového uzavření. V řešení je ještě několik akcí, například výstava skla z bavorského Frauenau a některé další záležitosti,“ uvedl na úvod ředitel muzea Josef Nejdl s tím, že bohužel se muselo upustit od slavnostních vernisáží.

Protože se ale nebudou realizovat žádné školní výlety či exkurze, nebude se v prostorách Chodského hradu zavádět žádné speciální opatření.

„Návštěvník bude mít u vstupu k dispozici jednorázové rukavice a dezinfekci. Předpokládáme, že návštěvníci již mají zkušenosti s dodržováním bezpečných rozestupů, a zároveň předpokládáme i pokles návštěvnosti oproti loňskému roku,“ pokračoval Nejdl s tím, že kdyby přece jen došlo k nějakému nedodržení opatření a zaměstnanci muzea si všimli, že návštěvníci mezi sebou neudržují bezpečnostní vzdálenost, upozorní je na to.

První aktuální výstavou je Mezi orlem a lvem.

Tato výstava vznikla u příležitosti 100 let od návratu legionářů do Československa. Zároveň byla vydaná i stejnojmenná kniha věnovaná letům první světové války na Domažlicku.

„Po otevření muzea se kniha stala i součástí výstavy,“ zmínila historička Muzea Chodska Kristýna Pinkrová. Další program bude následovat dle plánu a jednorázové akce, například přednášky, filmové projekce či poetická divadla a další, budou realizované v typicky chodském termínu – „do rokaa do dne“.

Muzeum bude otevřeno nepřetržitě, a to i o víkendech, v časech od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. V současné době je v objektu Chodského hradu stálá expozice s výstavou Mezi orlem a lvem. Ta je věnovaná návratu legionářů do vlasti. V Galerii bratří Špillarů je kromě stálé expozice k vidění výstava Klubu konkretistů a v Muzeu J. Jindřicha je rovněž k dispozici stálá expozice.

Provoz dále zahájilo i Muzeum techniky a řemesel v Kolovči. I tady bude otevřeno denně od 9:00 do 17:00. Zde jsou vnitřní expozice oddělené a přístupné z venkovních expozic. Vše je tedy koncipované tak, že se návštěvníci vůbec nemusí potkat. Mezi místnostmi jsou dveře otevřené a návštěvník si vše prohlíží sám, tudíž si celou návštěvu může zorganizovat podle svého gusta.

Podobně otevřelo i Muzeum příhraničí ve Kdyni a k dispozici je i Dům dějin Holýšovska v Holýšově.