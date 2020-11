Víc než rok a půl stráví za mřížemi mimořádně nebezpečný mladík z Plzně, který jako šestnáctiletý napadl a vážně zranil staršího muže jen proto, že ho napomenul kvůli příliš hlasité hudbě. Kromě toho se agresor zpovídal u soudu i z toho, že spolu s partou kamarádů kolektivně znásilnili teprve 14letou dívku z Klatovska. V tomto případě ale nakonec vyvázl bez trestu.

Prvního ze skutků se Plzeňan dopustil vloni v lednu, kdy se procházel po městě s partou kamarádů a přitom poslouchali hudbu z reprobedny. „Večer se v Rubešově ulici s partičkou potkal 52letý muž, který mladíka napomenul, aby hudbu ztlumil. Ten reagoval slovy: ,Nebo co?' Starší muž ho tedy napomenul znovu. Mladý agresor neváhal a do muže strčil tak, že ten upadl na zem a zůstal ležet v bezvědomí,“ popsala dění plzeňská policejní mluvčí Michaela Raindlová. Zraněnému nepřivolal mladý výtržník na pomoc záchrannou službu, naopak ještě ležícího muže kopl minimálně jednou do hlavy. Celá parta následně z místa utekla. Napadený strávil přes dva týdny v nemocnici s pohmožděným spánkovým lalokem. „Trpí poruchou krátkodobé i dlouhodobé paměti a poruchou řeči. Tyto poruchy budou dle znalce s největší pravděpodobností již trvalé,“ uvedla tehdy Raindlová. Řekla také, že vypátrat agresora nebylo pro policii snadné, podařilo se to až po měsících a mimo jiné díky kamerovým záznamům z jiného napadení, kde mladík také figuroval.

Případ nyní uzavřel plzeňský krajský soud, který dle informací Deníku Plzeňana poslal za ublížení na zdraví a výtržnictví na dvacet měsíců za mříže. Rozsudek již nabyl právní moci.

HROMADNÉ ZNÁSILNĚNÍ SOUD NEPROKÁZAL

Pro mladíka to není první soudní trest. V minulosti již byl trestán opakovaně, mimo jiné za loupež, a ač mu letos na jaře bylo teprve osmnáct, již zná důvěrně zevnitř věznice pro mladistvé i pro dospělé. U soudu se kromě napadení Plzeňana zpovídal i z dalšího závažného skutku. „Byl obžalován z toho, že na podzim roku 2018 spolu s pěticí svých kamarádů ve věku od 12 do 15 let na jedné z plzeňských ubytoven znásilnili 14letou dívku z Klatovska, která utekla z dětského domova a na ubytovně se skrývala. Vyhrožovali jí, že ji udají policistům a ona se bude muset vrátit do domova. Měla strach a byla proti nim bezbranná. Všech šest ji mělo přimět buď k pohlavnímu styku, nebo se od ní nechat orálně uspokojit,“ řekl Deníku zdroj obeznámený s případem. Mladík i jeho kamarádi ale byli nakonec obžaloby ze znásilnění zproštěni.