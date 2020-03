Ovšem konec února byl krušný zejména pro ty, kteří panice nepodlehli. S prázdnou v pátek ze supermarketů odcházela například Jana Váchalová. „Potřebovala jsem mouku. V horním Penny nebyla normální mouka vůbec. Zkusila jsem štěstí v Kaufandu a tam zbylo posledních pár kilo hrubé mouky. Potřebovala jsem ale hladkou na pečení vdolků. Nakonec jsem s nákupem mouky uspěla až v neděli.“

Podobný problém zažila i domácnost Petra Černého. „Manželka chtěla dělat knedlíky, ale mouku už jsem nesehnal. Museli jsme tedy vařit něco jiného.“

Konec minulého týdne zely regály prázdnotou v obou domažlických prodejnách Penny i Kauflandu a dostihlo to i Tesco ve Kdyni. V pondělí dopoledne se byl Deník podívat v dolní prodejně Penny, Kauflandu a Albertu. Mouka a těstoviny byly opět na svých místech, ačkoli byly palety méně plné než jindy. Nejhůř však dopadl Albert, značné mezery se totiž vyskytly i u soli. Zájem je ale i o čočku nebo fazole. Přesto se místní do kdovíjakých zásob nepouštějí.

„Zásoby dělat nebudu,“ řekla jedna z dam, která si přišla do Penny nakoupit. „Akorát by se mi do mouky dali červy,“ doplnila.