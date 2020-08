Domažličtí zahrádkáři nakonec moštovat budou. Letos je ale termínů poskrovnu.

Prvně budou moci zájemci přijít nechat si zmoštovat svou jablečnou úrodu 19. září. Další termíny jsou pak 3., 17. a 31. října. Vždy se moštuje od 6 do 14 hodin. S příliš bohatou úrodou ale zahrádkáři raději nepočítají. „Je to ojedinělé, někde úrodu spálily lokální přízemní mrazíky. Co se týká jablek a hrušek, většina plodů začala hnít ještě na stromech,“ uvedl za domažlické zahrádkáře Josef Fidrant. Na začátku letních prázdnin měl obavy, zda vůbec nějaké moštování bude. Teď je jisté, že bude, a ti, kterým se urodila jablka, mají možnost s nimi naložit i jinak než na pečení závinu.