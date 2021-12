Součástí oprav mostu za 38 milionů byla také obnova sochy a kříže. Rekonstrukce skončila o měsíc dříve, než bylo plánováno.

Slavnostní otevření rekonstruovaného mostu v Horšovském Týně. | Foto: Jaroslav Čedík

O měsíc dříve mohou motoristé vyrazit na zrekonstruovaný most v Horšovském Týně. „Most byl zhotovitelem stavby předán do užívání o měsíc dříve a za to bych rád poděkoval. Jednalo se totiž o náročnější rekonstrukci, než bylo původně plánováno. Jsem si vědom, že omezení související s rekonstrukcí byla značná, ale věřím, že od teď most bude obyvatelům sloužit dlouho,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Pavel Čížek.