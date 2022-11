Most, který je zásadní spojnicí mezi Holýšovem a Novým Dvorem, prošel rekonstrukcí za téměř 25 mil. Kč, která skončila o měsíc dříve proti původnímu plánu. Částkou 4 mil. Kč opravy podpořil Plzeňský kraj, provedeny byly v režii města Holýšov. Most bude opět sloužit silniční dopravě i pěším v rozsahu jako před zahájením rekonstrukce.

„Most přes řeku Radbuzu je velmi důležitý pro řadu podniků v průmyslové zóně i pro dopravu dětí do škol. Denně zde dojíždí jen v těchto místech dvacítka dětí do základních škol. Nedaleko mostu je speciálně pro ně na levém břehu řeky Radbuzy zřízena autobusová zastávka. Most je velmi intenzivně využíván také turisty, chodci, cyklisty. V neposlední řadě je most využíván pro dopravu vytěženého dřeva,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek s tím, že rekonstrukce byla nutná vzhledem k masivnímu zatékání do nosné konstrukce mostu. „Zatížitelnost mostu by tak vlivem zatékání výrazně klesala. Rekonstrukcí bude provedením kvalitního izolačního systému a odvodnění prodloužena i jeho životnost,“ dodal.

Při opravách bylo po odstranění svršku mostu (v podstatě zůstal pouze základní, stávající oblouk) a zádržného systému nutné obnažit násyp nad obloukem, se stávajícím obloukem spřáhnout novou desku a podélná výztužná žebra. Na nich pak byla vybetonována nová deska. Díky rekonstrukci došlo ke zvýšení jeho zatížitelnosti, kvalitnějšímu odvodnění mostovky a celého mostu.

Most byl uzavřen od března letošního roku, rekonstrukce měla původně trvat až do konce listopadu.