„Už devátý ročník celorepublikového setkání mopedů v Českém lese pod názvem Mopedscuk je nachystán na 14. až 16. července, a to opět do obce Rybník na Domažlicku. Sjedou se sem fanoušci a majitelé mopedů, fichtlů, ale i silnějších strojů, aby si společně vyjeli, zasoutěžili, uvařili guláš a užili vystoupení třeba skupiny Moby Dick,“ zve na víkend Spolek mopedistů Divočáci - jak přímo z Rybníka, tak z Vejprnic u Plzně.

Mopedy z celé republiky mají opět sraz v Rybníku na Domažlicku. | Foto: Obec Rybník

Centrem dění bude nejen sama obec „s nejčistším vzduchem ve střední Evropě“, v málo dotčené přírodě těsně u hranic s Německem, ale také Rekreační středisko Rybník. Na jednom se všichni pořadatelé shodují: „Alkohol na řídítka nepatří.“

V pátek od 13 do 20 hodin se lze prezentovat na sobotní spanilou jízdu i doprovodné soutěže, v 18 hodin startuje hardrocková a artrocková kapela TUBA. Sobota od devíti ráno nabízí ještě možnost prezentace, od 10.55 do 14.00 absolvují mopedy Spanilou jízdu Českým lesem, podle organizátorů například přes Bělou nad Radbuzou a Poběžovice. Po návratu od 14.30 do 19.00 dojde na soutěže: gulášování, přetah lanem, hod pístem na cíl, zatloukání hřebíků či hod sudem na dálku. Potom vyhlášení vítězů, gulášový jarmark a od 20 hodin do půlnoci big-beat-rock Moby Dick. V neděli odjezd a pozvání na jubilejní desátý ročník.

Císařské slavnosti ve Kdyni s hudbou, šermíři i módou z doby Marie Terezie