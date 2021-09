Ten do Horšovského Týna čtyřikrát pozval britského krále Eduarda VII., jehož návštěvy byly pro obyvatele mimořádnou událostí. „Lidé vítali svého knížete z Trauttmansdorffu slavobránami a těšili se na to, že uvidí vzácného hosta. Ostatně za Karlovy vlády prodělalo město obrovský hospodářský i společenský růst,“ řekl. Proto na výstavě nechybějí ani dobové snímky Horšovského Týna a jeho proměny.

Lovecká společnosti na konci 70. let 19. stole v horšovské oboře. Foto: archiv výstavy | Foto: Foto: archiv výstavy

Luděk Thomayer prošel tisíce fotografií. Nejlepší snímky z rodinných setkání, společenských událostí i momentky z lovu uvidí návštěvníci na nové výstavě o Karlu Janu Trauttmansdorffovi, od jehož smrti zanedlouho uplyne 100 let.

