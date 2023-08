Jelínek rekonstruuje zámek v Mokrosukách, který vloni poprvé otevřel lidem. Je možné si tam prohlédnout nejen unikátní zrekonstruované prostory, ale i obrovský výběr historických zbraní vlastní výroby a část expozice je věnována historii historického šermu u nás. „Celý můj život se točí okolo řemesla, od mých 24 let je to řemeslo šermířské, posledních 35 let také řemeslo kovářské a před 15 lety jsem začal opravovat zámek Mokrosuky. Nepovažuji se ale za majitele, pouze za dočasného správce této památky, která je tu několik stovek let a byla mi pouze na nějakou dobu svěřena do opatrování,“ řekl Jelínek.