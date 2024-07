Modernizace tratě v Domažlicích je již roky horkým tématem mezi obyvateli, někteří ji vítají, jiní jsou proti. Na podporu modernizace kolovala dokonce i petice, jelikož proti stavbě se stavěli především lidé, kteří přijdou o části pozemků.

„Moje rodina v přilehlém koridoru vlastní rovněž zahrádku, kterou sám užívám od 12 let a ze které zůstanou po záboru asi 2/3. Takže z nastalé situace nejsme rovněž nadšeni. Nicméně nechceme blokovat dalším lidem rychlejší cestu do práce nebo do školy. Úvahy o přesunutí železnice jsou taktéž z mnoha důvodů mimo mísu. Proto zastáváme názor domluvit se s investorem, aby dopady během stavby i po ní byly co nejmenší. Železnice bude tišší a méně omezovat automobilovou dopravu díky novým mostům, protihlukovým zábranám, nasazením tišších lokomotiv a dalším technologiím,“ uvedl Ondřej Szabó, který petici inicioval.

Nyní se plány s modernizací posunuly dále. „Vítězové výběrového řízení vypracují projektovou dokumentaci pro povolení celého záměru podle nového stavebního zákona. Modernizací projde deset kilometrů trati mezi Domažlicemi a státní hranicí s Německem, rychlost vlaků bude až 115 km/h. Nejvýznamnější změna čeká zastávku Babylon, která získá bezbariérový přístup a zvýšená nástupiště umožňující pohodlný nástup do vlaku. Ve stanici Česká Kubice dojde k prodloužení délky kolejí pro provoz nákladních vlaků dlouhých až 740 metrů. Všechny čtyři přejezdy v tomto úseku získají moderní zabezpečení," uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Projekt modernizace trati z Plzně do Domažlic a na státní hranici s Německem zahrnuje vybudování zcela nového dvoukolejného spojení z krajské metropole do Stodu i modernizaci stávajícího úseku z Plzně přes Nýřany do Chotěšova. V navazující části do Domažlic vznikne několik nových, opět dvoukolejných úseků, maximální traťová rychlost bude 200 km/h. Celkové přestavby se dočká i samotná stanice v Domažlicích. Jako první by se měly v příštím roce rozběhnout práce na obou stavbách začínajících právě v krajském městě.

Projektová příprava souboru staveb Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN je spolufinancována fondem EU z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Míra podpory EU je 85 % ze způsobilých nákladů, maximálně výše dotace činí 8 681 597 eur, tedy přibližně 221,2 miliónu korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.