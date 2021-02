Víkend začal deštivě, ale to nedoradilo stovky lidí, aby si vydaly na Šumavu. V sobotních dopoledních hodinách byla mnohá parkoviště na Železnorudsku z poloviny plná aut. Tentokrát návštěvníci nezaplnili sjezdovky Špičáku, tam bylo jen pár jedinců, kteří opět ignorovali zákazové cedule.

O tomto víkendu se poprvé zastavila lanovka na Pancíř, která byla jedinou, která na Šumavě doteď jezdila. Takže i na vrchol Pancíře už se lidé museli dostávat po svých. Výjimku mají pouze osoby zajišťující zásobování nebo členové integrovaného záchranného systému včetně horské služby.

BĚŽKAŘI

Větší rušno bylo poblíž běžkařských stop, tak parkoviště praskala ve švech. Během dopoledne se zlepšily i podmínky, protože se déšť změnil ve sníh. Běžkaři si chtějí užít bílou nadílku a zákazy odsuzují. „Já jsem vždy celou zimu strávil na horách, protože miluji lyžování. Letošní sezona je tak pro mě velkým utrpením. Nechápu, co je na lyžování v areálech, kde by jistě zajistili potřebné podmínky. Je to hrozně omezující. Po mnoha letech jsme se dočkali pořádné zimy a skvělého sněhu a nemůžeme jezdit. Proto jsem s manželkou přesedlal na běžky. Ty nám ještě nezakázali. Nebudu přece sedět doma a užírat se myšlenkami na covid, to bychom se za chvíli zbláznili. To radši strávím den v přírodě ve sněhu,“ řekl jeden z běžkařů Radek Fikrle z Plzeňska.

Podobně se k nařízením staví i další lidé. Na parkovištích byly vidět i obytné vozy. Stejně tak byl zcela zaplněný i jediný zimní kemp na Šumavě v Železné Rudě. Bylo tam více obytných vozů než o vánočních prázdninách. A ještě vyšší zájem se dá očekávat v následujících týdnech, kdy začínají jarní prázdniny. Ty mnohé rodiny byly zvyklé trávit právě na horách. Nyní se však nemají kde ubytovat.

Od soboty začala platit přísnější opatření vzhledem k ubytování v hotelích. V hotelu mohou bydlet jen lidé na služební cestě. Musejí mít potvrzení od zaměstnavatele nebo v případě živnostníků od jejich zákazníka, že tam jsou jen kvůli své práci. Vláda tím chce omezit pohyb lidí vedoucí k nárůstu nakažených.

Při porušení podmínky hrozí hotelům i jejich hostům sankce. Hoteliéři mohou podle Marka Vošahlíka z tiskového oddělení ministerstva průmyslu přijít o podporu od státu. „Provozovatelům a hostům může za porušení povinností uložených krizovým opatřením hrozit sankce ve správním řízení až 20 tisíc korun,“ uvedla Hana Malá z ministerstva vnitra.

Policie pak může na místě dát pokutu deset tisíc korun. Ta však žádné větší kontrolní akce neplánovala. „O nastávajícím víkendu budou policisté provádět kontroly dodržování vládních opatření v rámci běžného výkonu služby. Samozřejmě budeme reagovat na podněty a oznámení občanů,“ sdělila klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

HOTELY NA NULE

Provozovatelé hotelů považují letošní zimní sezonu za propadající. Chybí jim turisté, ale i školní lyžařské kurzy. Otevírat jen kvůli jednotkám lidí na služebních cestách se některým nevyplatí. Mezi ně patří například hotel Sirotek na Špičáku, jehož provozovatel Martin Burda řekl, že se s dalším omezením dalo počítat. „Pro mě jsou největší problém zavřené školy. Já jsem tady měl vždy leden až březen školní kurzy lyžování. Jezdily sem klatovské i plzeňské základky a teď není nic, tak máme zavřeno. Na služební cesty sem lidé nejezdí, mně se nevyplatí otevírat pro pár lidí celý hotel, vytápět ho na komfortní teplotu. Máme přes šedesát lůžek, jde o starší dům, velké prostory, takže by sem muselo přijet alespoň dvacet lidí,“ řekl Deníku Burda s tím, že sezona je pro něj úplně nulová.

Zcela zavřeno mají i další hotely, kterým se částečný provoz nevyplatí. Zájemci se tak neubytují například i lidé v hotelu Ostrý v centru Železné Rudy.

Jako zoufalou sezonu vidí i starosta Železné Rudy Filip Smola. „Vidím a naprosto rozumím obrovské frustraci podnikatelů i jejich zaměstnanců. Pro Železnorudsko jsou skiareály a ubytovací služby velmi významnou části místní ekonomiky a současná situace je zoufalá. A to tím spíš, že zejména o víkendech trpíme pod obrovským náporem přijíždějících a příliš nevěřím, že by nyní ustal,“ okomentoval stav starosta.