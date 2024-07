"Trénuji čtyřikrát týdně a pak další dva dny mám ještě anaerobní aktivitu - běh nebo plavání. Velmi záleží na stravě, kterou si striktně připravuji - tři velká jídla a dvě, tři menší denně. Každý den jím víceméně to samé. Regeneraci zajišťuje skoro denně strečink a jednou do týdne sauna," prozradil Norbert Švarc svůj tréninkový režim.

Před rokem slavil významný úspěch na Mistrovství České republiky v přehazování atlasových kamenů, kdy překonal český národní rekord v kategorii do 105 kilogramů a současně i světový rekord v juniorské kategorii, když zdolal kouli o hmotnosti 195 kilogramů. A letos se čtyřiadvacetiletý domažlický strongman Norbert Švarc chystá do britského Yorku, kde bude v srpnu usilovat o titul Nejsilnějšího muže Evropy. Klání se uskuteční pod hlavičkou největší světové federace Official Strongman.

Startovat bude v kategorii do 105 kg, kde se očekává účast deseti soutěžících. Půjde o dvoudenní závod v polovině srpna, který se sestává z pěti náročných disciplín. Na Švarce čeká mrtvý tah (300 kg), farmářská chůze (zátěž 2 x 130 kg na 40 metrů), přehoz pytle (přibližně 140 kg přes 1,2 metru vysokou stěnu), jednoručka ze země (zdvih 90 kg) a medley (3 pytle o váze 115, 120 a 125 kg na 20 metrů).

Domažlický silák dobře zná sportovní úroveň svých konkurentů v boji o titul. "Všichni jsme se kvalifikovali na daný závod skrze online kvalifikaci, kde jsme každý natočili tři kvalifikační videa, a to mrtvý tah na pět opakování na minutu s maximální možnou vahou, následně výraz velké jednoručky nad hlavu jednou rukou na maximální váhu a pytel o hmotnosti 120 kilogramů s tolerancí dva kilogramy na minutu ze země na rameno. Součet všech disciplín rozhodl o postupujících," vysvětlil. "Každopádně, co se týče samotných závodníků, tak konkurence bude neskutečná. Myslím, že například Angličan Tom Owens nebo Ir Mathew McKeegan do toho dost promluví, ale samozřejmě všichni tam budou na TOP úrovni a rozhodne se na místě, kdo to bude chtít víc," podotkl Norbert Švarc, který je přesvědčen, že existuje šance, aby klání vyhrál. "Tohle je sport a dějí se občas věci, které nedokážeme slovy vyjádřit, takže ano, každý má šanci zvítězit," prohlásil.

Norbert Švarc se sportu zatím nevěnuje profesionálně, ale ve volném čase. "V současnosti pracuji u pořádkové policie, takže skloubit to není vždy jednoduché, ale je potřeba se samozřejmě pořád posouvat. Světová špička většinou vydělává ze sponzorů a treninkových lekcí. Aby se uživili jen závody, museli by jich objíždět mraky. A to by bylo vzhledem k náročnosti samotného sportu extrémně náročné na regeneraci a ani výkony by nebyly takové, jaké by se očekávaly," konstatoval Norbert Švarc.

Evropská soutěž se koná v termínu 17. a 18. srpna a zájemci ji mohou sledovat na streamu www.officialstrongman.com