„Momentálně se radujeme z úspěchu studenta třídy 8.8 Vojtěcha Routa, který dokázal v celostátním kole soutěže Nebojme se myslet vybojovat bronzovou příčku a stal se prvním náhradníkem, který bude mít s velkou pravděpodobností možnost reprezentovat Českou republiku v mezinárodním kole této filozofické soutěže v portugalském Lisabonu,“ sdělila učitelka GJŠB Pavlína Vondrašová.

Devatenáctiletý kluk se musel vypořádat s poměrně složitým úkolem. Zadání soutěžního tématu totiž znělo:

"Věci, které nazíráme, nejsou samy o sobě tím, jako co je nazíráme, ani jejich vztahy nejsou samy o sobě takové, jak se nám jeví. Kdybychom odstranili náš vlastní subjekt, nebo i jen subjektivní povahu smyslů vůbec, zmizely by všechny vlastnosti, všechny vztahy objektů v prostoru a čase, ba zmizel by i samotný prostor a čas. Věci jakožto jevy nemohou existovat samy o sobě, nýbrž jen v nás. Jak se to má s předměty o sobě a odděleně od veškeré této receptivity naší smyslovosti, nám zůstává zcela skryto." (Immanuel Kant, Kritika čistého rozumu)

Na toto filozofické téma musel student ve vražedně krátkém časovém limitu 60 minut sepsat esej, která prověří mimo jiné jeho filozofický rozhled a schopnost argumentovat. Aby toho nebylo málo, nesměl soutěžit ve svém rodném jazyce, ale musel si zvolit některý z nabízených cizích jazyků, psal tedy svoji esej v angličtině.

Z olomoucké Filozofické fakulty UP následně přišlo Routovi pochvalné hodnocení s oceněním zejména schopnosti originálního a kritického přístupu k zadanému tématu.

Rout prozradil, že nejvíc ho ovlivnilo dílo Alberta Camuse. "Po jeho dočtení a následného zpracování referátu do hodiny češtiny jsem se asi definitivně rozhodl, že bych se chtěl filozofií zabývat dál, a to minimálně ve svém volném čase jako koníčkem," řekl.

Rout se bude ucházet po maturitě na gymnáziu o studium filozofie na FF UK, na které se svědomitě připravuje. Nad rámec výuky v hodinách společenských věd se vzdělává v dějinách filozofie a účastní se přípravných kurzů na vysněné fakultě.

S přípravou na zkoušky mu pomáhá i emeritní profesor domažlického gymnázia, Zdeněk Vyšohlíd. Nedávno vydal tiskem dvoudílná filozofická skripta pro potřeby výuky na Gymnáziu J. Š. Baara.

„Skripta jsou též výborným pramenem k hlubšímu poznání a pochopení filozofie,“ dodala Vondrašová s tím, že na GJŠB mají nejtalentovanější studenti dobré zázemí a v učitelích maximální podporu pro jejich další profesní růst.

„Přeji Vojtěchu Routovi hodně štěstí v dalším studiu a budu mu i se všemi svými kolegy držet palce, ať se v Lisabonu mezi celoevropskou filozofickou špičkou cítí co nejlépe,“ zakončila Vondrašová.