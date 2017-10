Mladí technici z Domažlic přivezli z krajské soutěže bronz

Domažlice, Plzeň – Společný tým domažlických gymnazistů a žáků ZŠ Komenského uspěl na celokrajské soutěži Technika má zlaté dno, která se konala ve středu v Plzni.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Matej Slávik

Úkolem pro sedmnáct družstev bylo sestavení modelu výtahu s akustickou signalizací dojetí do stanice ze stavebnic Merkur 8 a Boffin 750. „Na toto náročné zadání měli účastníci časový limit čtyři hodiny. K dispozici byli tři odborní poradci a osmičlenný pomocný tým složený z pedagogů a žáků SOU elektrotechnického,“ uvedl za pořadatele René Zeithaml z Krajského úřadu. Týmy byly rozděleny do dvou kategorií, a to gymnázia a maturitní obory a zvlášť učební obory. V první dosáhl domažlický tým ve složení Adam Blahník, Matěj Kellner (GJŠB) a Vojtěch Jungman, Pavlína Uhorová, (ZŠ Komenského) na 3. místo. Odvezl poukázku na nákup elektroniky v hodnotě 1000 Kč.