Sbor mladých hasičů měl v Mnichově u Poběžovic svoji premiéru.

Mladí hasiči v Mnichově měli premiéru. | Video: se svolením Magdaleny Němcové

Sbor založila v březnu Magda Němcová se svým synem Jaroslavem, který je řidičem hasičské Avie a strojník, a jeho ženou Zdeňkou. Nyní tak měli mladí hasiči svoji první akci. „Chtěli jsme zpestřit ukázkou naši pouť, tak děti předvedly útok na hořící domeček, který nám dala maminka jedné hasičky Jana Karlová, čím jí chci poděkovat,“ uvedla Němcová.

Zásah byl připraven do posledního detailu. Byl vyhlášen poplach, že hoří domek, který byl následně zapálen. Hasič pustil sirény a mladí hasiči naskákali do Avie, v autě si nasadili přilby a oblečení a vyjeli na hřiště, kde se již odehrál zásah, včetně hraného vyvádění ženy z domu a následného hašení. Družstvo mladých hasičů čítá deset dětí a všechny ukázaly, co se již naučily.

Domažlická nemocnice připravila dětský den s předstihem, přišlo přes tisíc dětí

„Tréninky máme každou neděli a děti jsou šikovné, musím je pochválit. Krásně se jim to povedlo, když bylo dohašeno, vzali jsme si je k sobě a šly si pro odměnu. Dostávaly poháry, zápisníky, diplomy a nějaké sladkosti. Pak jsme všichni hasiči šli zahrát kopanou a večer byla zábava,“ dodala Němcová.