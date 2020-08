Je rozhodnuto. Domažlice už mají jasno, kdo převezme kulturní žezlo po dosavadním řediteli Městského kulturního střediska Domažlice.

Kamila Jindřicha od října vystřídá dlouholetý zaměstnanec již zmíněné organizace, a to Michal Karolyi. O jeho jmenování rozhodli na čtvrtečním jednání domažličtí radní. Do výběrového řízení se původně přihlásilo šest uchazečů, do dalšího kola jich postupovalo pět a jak bylo řečeno, poslední srpnový týden měl padnout finální verdikt. Vedení v kulturní sféře Domažlic se tak vymění po dlouhých šestnácti letech.