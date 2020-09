Zkrátit si cestu z domažlického náměstí na hlavní tah přes Fastrovu ulici těsně nad domažlickou bránou, bylo dosud nemožné. V současné době je v ústí ulice směrem z náměstí zákaz průjezdu. Do budoucna by se to ale mohlo změnit.

Fastrova ulice. | Foto: J. Babor

Domažličtí radní totiž projednávali návrh městské policie, který se týkal možného zjednosměrnění ulice, a to v rámci diskusí o zklidnění dopravy v centru města. Zjednosměrnění by totiž mohlo pomoct řešit budoucí stav v dopravě, a to pokud by prošel i další návrh na jiné úpravy ve středu města – například při zjednosměrnění ulice Msgre B. Staška.