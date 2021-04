Do opuštěné budovy někdejší školní družiny se vrátí život. Vznikne tady chráněná dílna. O pronájmu tento týden rozhodli radní Domažlic.

Naposledy objekt používala veterinární stanice. Teď se sem nastěhuje chráněná dílna. | Foto: Josef Babor

Objekt se nachází v ulici 28. října. Osm let ho využívala veterinární stanice, od loňského listopadu zel prázdnotou. „Zájemcem je společnost IvaB plus z Třemošné, která zde zřídí chráněnou dílnu. Zahradu využívají klienti sousedních charitních dílen svatého Josefa. Proto pronajímáme jen část pozemku,“ řekl místostarosta Stanislav Antoš. Dokud byla stavba prázdná, město do ní chtělo dát lidi bez domova, kteří by onemocněli koronavirem. K takovému scénáři však nedošlo.