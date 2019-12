Před Vánoci se snaží především nebýt sobecký, ale pomoci druhým. Začali užo první adventní neděli a symbolicky tak zakončíi poslední adventní víkend.

„Čekají nás ještě dva koncerty – 21. prosince v Hluboké a v neděli 22. prosincev kostele v Chudenicích,“ řekl Milan Sulej, kterého místní znají i z televizních obrazovek, jakožto superfinalistu česko-slovenské Talentmánie. „První koncert je charitativní. Výtěžek předáme hned po vystoupení zástupcům Domu seniorů ve Kdyni. Podpořili jsme je už při prvním koncertu na začátku prosince v kdyňské synagoze,“ pokračoval operní tenorista s tím, že se podařilo vybrat 5500 korun. Podobný koncert ale pro Milana s Rostislavem není novinkou. Na začátku září už zpěvem pomáhali zachránit chudenický zámek. „Czernínský zámek potřebuje velkou rekonstrukci, je ve špatném stavu. Navíc mne s Chudenicemi pojí i přátelství s kastelánem Ludvíkem Pouzou,“ připomněl Sulej.

V Hluboké od 19 hodin zazní především skladby, které navozují vánoční klid, pohodu a připomínají české tradice. „Návštěvníci uslyší například písně ze sbírek hudebního skladatele Ferdinanda Sládka, českého sběratele, který lidové písně zároveň upravoval. Díky němu se jich zachovalo kolem 3500. Zazní například Ach synku, synku, Teče voda teče, U panského dvora, Koupím já si koně vraný a další,“ nastínil Sulej s tím, že jde o známé skladby, které si mohou návštěvníci zazpívat společněs nimi. Ostatně podobnou zkušenost už mají z vystoupení pro seniory v Domažlicích.

„Bylo plno. Přišli se podívat i senioři, kterým bylo přes 90 let. Zpívali jsme rovněž lidové písničky a oni se k nám přidávali, bylo to krásné,“ pochvaloval si pěvec atmosféru.

Ovšem nebyl by to on, kdyby na obou plánovaných koncertech nezapěl i známé operní árie. „Volil jsem ty líbivější, známé melodické kousky. Například árie z opery Nabucco a chybět samozřejmě nesmí ani Ave Maria,“ přiblížil pěvec repertoár.

Konec roku je tak pro oba tenoristy ve znamení pomoci bližnímu. „Všem přejeme krásné svátky a šťastný nový rok,“ řekl na závěr Milan Sulej.