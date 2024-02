Parta otužilců Koulevledu dostala do vody další známé osobnosti. Po herci Jakubu Štáfkovi vyzývali herce Michala Holána, pro mnohé známého jako policista Jája z Policie Modrava. A on dorazil, a ne sám. Do Hostouně s ním přijel i zpěvák Jakub Děkan a herec Michal Čeliš. Pro svoji premiéru si zvolili bojové kostýmy a s vervou se pustili do výzvy. I když se jim do ledové vody zpočátku vůbec nechtělo.

Parta Koulevledu každý den točila odvážná i zábavná otužilecká videa, v nichž vyzývala Michala Holána, aby se k nim přidal. A povedlo se. Jakub Štáfek dorazil 55. den, Holán je tak dlouho nenapínal. „Sešli jsme se tady proto, že jsme 41 dní vyzývali Michala Holána, než se k nám přidá. Dnes je tady a jdeme si to užít, zcákáme se,“ řekl za Koulevledu Miloslav Pavlis.

Herci i zpěvák to měli jako premiéru. „Vůbec jsem se nepřipravoval, ale přijeli mi na pomoc dva největší králové na světě, Jakub Děkan a Michal Čeliš, bez nich bych to nezvládl. Bojím se, bojím se zástavy srdce, tak kdyby se to stalo, udělejte sbírku na moje děti,“ řekl s úsměvem Holán.

Zpěvákovi Jakubu Děkanovi do řeči příliš nebylo. „Nemám zkušenost s otužováním, dnes to bude poprvé. Vůbec se na to netěším, přemýšlím, že odjedu. Nejsem tady na to ale sám. Kdyby náhodou to nedopadlo dobře, tak sbírku prosím i na mě,“ připojil se zpěvák a stále váhavě postával a na vodu se příliš s úsměvem netvářil.

Herecký kolega Michal Čeliš byl výřečnější a vodu si nejvíce užíval. „Já zkušenosti nemám vůbec žádné. Geneticky jsem asi seveřan, tak by mi to nemělo teoreticky vadit, příprava ale nulová. Viděl jsem to v televizi, Thór, ten lezl do studené vody na severu a dal to, je herec, my jsme taky herci a ti musí zvládnout všechno. Máme slíbené od Michala zážitky a ty už se tady dějí, takže dostál svému slovu. Teď akorát neumřít, nedostat zástavu srdce a podobně,“ sdělil s odvahou a chraplavým hlasem Čeliš.

A pak už hurá, všichni se vrhli do vody, někteří s rozvahou, ale na závěr si to užili všichni. I zpočátku bojácný Jakub Děkan se nakonec ponořil, a dokonce vyzval svého pěveckého kolegu Jaroslava Oláha, aby ho následoval.

Na další otužilecká videa si ale fanoušci budou muset počkat. „Teď toho bylo až až, měli bychom si dát pauzu, zima končí, teplo nám nesvědčí. Uvidíme, co bude dál,“ uvedl na závěr Pavlis.

Holán byl z party nadšený: „Kluci jsou naprosto famózní, fenomenální, je to jedinečný, co dělají. Jsou geniální banda a časem budou strašně moc populární s tím, co dělají.“