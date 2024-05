„Rada města rozhodla, že půjčovné na hodinu bude u šlapadel 120 korun a u lodiček 100 korun," uvedl místostarosta Domažlic Jan Benc. Zároveň bude obsluha vybírat vratnou kauci 300 korun, součástí výpůjčky bude i další vybavení - vesty pro děti a pádla.

Nepotvrdilo se tak s výší půjčovného to, co kolovalo mezi lidmi. Zděšen z toho byl i starosta. „Na sociálních sítích se na přelomu zimy a jara objevovaly zasvěcené zprávy o tom, kolik bude půjčovné stát. Byly uváděny poměrně vysoké částky za půlhodinu vypůjčení. Dodnes je mi záhadou, kde na to autoři mohli přijít, protože šlo o částky naprosto zcestné a navíc zveřejněné v době, kdy ještě nikdo z kompetentních orgánů města či Správy sportovních zařízení o cenách nerozhodoval," okomentoval starosta Domažlic Stanislav Antoš.

Na počátku května bylo na břehu babylonského rybníka nainstalováno nové molo pro lodičky a šlapadla. Jeho celkový rozměr je 20x2m, nástupní lávka má rozměr 5x2m. Celkem je složeno ze čtyř plováků smontovaných k sobě. Jde o ocelovou konstrukci plováků, jejichž výška je 46 cm, z nichž zhruba 10 cm je ponořeno ve vodě. Pochozí paluba je vytvořena z terasových prken. Jde o dřevoplastový materiál, který je vhodnější pro údržbu než klasická prkna. Kolem mola je namontován gumový odrazník, aby se nepoškodily přivázané lodě a 12 rohatinek na vyvázání lodiček a šlapadel.

Sezona na koupališti Babylon odstartovala 15. května. V květnu bude pláž zpřístupněna od 9 do 18 hodin, občerstvení bude otevřeno dle počasí. V sobotu 1. června bude slavnostně otevřena půjčovna lodí a šlapadel. Na tento den, kdy se slaví Mezinárodní den dětí, se chystá pro rodiny s dětmi plavba na lodičkách a šlapadlech zdarma.