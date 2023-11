Slavnostně ji odhalily osobnosti společenského i sportovního života města v čele se starostou Stanislavem Antošem. A na 25. listopad chystá krasobruslařský oddíl SK Jiskra Domažlice první závody ve své novodobé historii.

Vojtěch Peroutka v roce 1933 spolu s dalšími příznivci krasobruslení založil Bruslařský klub Domažlice. Při slavnostním odhalení jeho pamětního místa na současném zimním stadionu byly 6. listopadu připomenuty i jeho zásluhy o vznik domažlického maratonu, činnost v hokeji, boxu nebo basketbalu. Na svého otce zavzpomínal syn Zdeněk Peroutka.

„Již v roce 1935 se domažličtí krasobruslaři zúčastnili západočeského přeboru v Plzni a roku 1938 získal Vojtěch Peroutka páté místo na celostátním přeboru v Tatranské Lomnici,“ hlásí se ke své historii nynější krasobruslaři, které v současnosti vede Šárka Veselá.

Činnost oddílu ustala v roce 1966, jelikož se postupně omezovala jen na stálé budování ledové plochy. Na svou tradici navázal až roku 2008, kdy město otevřelo nový zimní stadion a o založení krasobruslařského oddílu se zasloužila Markéta Řezáčková.

