Město prodá pozemky pro stavbu domů v aukci

Havlovice – Velký zájem o stavební pozemky v nově přichystané obytné zóně v Havlovicích vedly k netradiční formě jejich nabídky.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Koťátko

Domažlická radnice je bude v pondělí prodávat formou aukce. „Převzali jsme systém, kterým pozemky prodává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zájemci se musí o pozemky nějak podělit a spravedlivější varianta není,“ uvedl starosta Miroslav Mach (SPMD).

„Ve výběrovém řízení s aukcí je stanovena minimální kupní cena 1100 korun za metr čtverečný,“ dodal Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku.

V obytné zóně je připraveno celkem deset stavebních pozemků. V první fázi se přihlásili zájemci o šest menších. O každý z nich mělo zájem až pět zájemců.

Samotná aukce se uskuteční v pondělí 13. listopadu od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ Domažlice. Mohou se do ní přihlásit i další zájemci, nejen ti, kteří se přihlásili v počáteční fázi. Přihlášky do aukce ale musí být podány do pondělní 14. hodiny.