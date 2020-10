Pozemky původně náležely firmě APM Automotive s.r.o. První má velikost 409 metrů čtverečních a druhý deset metrů čtverečních. Cena za jeden metr pak byla vyčíslena na 1 158 korun, tudíž celkové náklady dosahují 485 202 korun. Důvodem nákupu pozemků je již zmíněné rozšíření čističky, která je už svou kapacitou na hranici. „Dá se říct, že je čistička i na hranici životnosti a přináší to nemalé provozní problémy. Intenzifikace čističky vychází jednak z nutnosti připojit obec Starec a je nutná i pro další možný rozvoj města Kdyně a obcí, které jsou na kdyňskou čističku napojeny. S tím souvisí i rozvoj Brnířova,“ popsal jednatel kdyňských vodovodů a kanalizací Václav Opat.

Kapacita čistírny by se zvýšila vybudováním nové aktivační linky, instalací dalších dmychadel, případně i výměnou starých dmychadel za nové a výkonnější. Projekt, který se v současné době zpracovává, by měl počítat i s další dosazovací nádrží. Pomohlo by i vybudování hrubého předčištění před nátokem do čistírny, aby se neucpávala čerpadla.

Největším limitem ale byla malá plocha areálu kdyňské čističky. To se s nákupem dvou pozemků změní. Pro nákup zmíněných ploch za necelých půl milionu byli všichni přítomní zastupitelé (celkem 11).

„Na pozemcích vznikne obratiště, aby mohly velké vozy zajíždět k čističce, otáčet se a nakládat,“ uvedl na zastupitelstvu starosta Kdyně Oskar Hamrus.

Některé zastupitele ale mrzí vysoká cena pozemků. „Není to velká plocha, ta cena mě proto mrzí, ale bohužel my ty pozemky potřebujeme,“ okomentovala bod programu zastupitelka Jaroslava Mlezivová.