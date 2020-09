Modernizace a rozšíření čističky odpadních vod ve Kdyni se konečně pohne o krok vpřed.

Kdyňští radní na posledním jednání z 31. srpna projednali nákup pozemku o velikosti 409 metrů čtverečních, který nově vznikl rozdělením původního pozemku nacházejícím se podél silnice vedoucí kolem stávající čističky k firmě APM Automotive s.r.o., která pozemek vlastní. Zmíněná část pozemku plus 10 metrů čtverečních velký pozemek z katastrálního území Prapořiště, rovněž v majetku APM, by posloužily k realizaci projektu intenzifikace čističky. Radní s nákupem pozemků souhlasí a doporučují to schválit i zastupitelstvu za kupní cenu 485 202 korun.