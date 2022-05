Žádost o dotaci podala i Plzeň, která je uprchlickou krizí jedním z nejzasaženějších měst v republice. V úterý to oznámil náměstek primátora pro ekonomickou oblast David Šlouf. Plzeň žádá o peníze na opravu dvanácti městských bytů o velikostech 1+1, 2+1 a 3+1, ve kterých by město mohlo ubytovat Ukrajince s udělenou dočasnou ochranou. „Celková výše investice je zhruba 8,7 milionu korun, z čehož by dotace mohla pokrýt až šest milionů korun. Jedná se o městské byty, které jsme měli vyčleněné k opravě, jejich velikost je od čtyřiceti do devadesáti metrů čtverečních. K nastěhování by mohly být v řádu několika měsíců podle rozsahu nutných prací, první snad už začátkem prázdnin,“ uvedl náměstek Šlouf.

Hotovo by město chtělo mít do září, nejpozději však do 30. listopadu. Zastupitelé také schválili způsob financování projektu. „V případě přidělení dotace budeme rekonstrukce bytů předfinancovávat z vlastních zdrojů v plné výši. Prostředky využijeme z fondu města pro kofinancování dotovaných projektů. Podpora z ministerstva pak bude 85 procent skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však 120 tisíc korun na jednu osobu. Válečným uprchlíkům budeme bydlení poskytovat bezplatně, podle pravidel vyhlášeného programu můžeme v bytech za určitých podmínek ubytovat i jiné osoby, u nich nájemné nesmí překročit 74,27 korun za metr čtvereční. Bydlení bude poskytovat Odbor bytový Magistrátu města Plzně,“ přiblížil David Šlouf.

Žádost zvažuje a připravuje také město Bělá nad Radbuzou. Deníku to řekl starosta Libor Picka. „Musíme se rozhodnout, moc času nezbývá,“ reagoval na dotaz. Problém starosta vidí v tom, že před časem přišlo do Bělé pět ukrajinských rodin, z toho tři rodiny se už vrátily zpět na Ukrajinu. „Pro nás je složité vzít si dotaci, když si nejsme jisti tím, zda u nás ti lidé zůstanou, než byty zrekonstruujeme,“ sdělil Picka. Podle něj město vlastní 330 bytů a pokud by dorazili další uprch-líci, má Bělá dostatečné kapacity. „Pořád držíme dva až tři volné byty,“ dodal starosta Picka.

V Chanovicích na Horažďovicku poskytli od začátku války azyl zhruba stovce uprchlíků, obec se 700 obyvateli se ale o dotace žádat nechystá. „Tato pomoc od státu je nesmyslná. Měla by být cílená přímo na ty, kteří pomáhají. Narovinu říkám, že mě mrzí, že když jsme potřebovali zrekonstruovat byty pro naše občany, pro mladé rodiny, tak nám nikdo nepřispěl,“ uvedl starosta Petr Klásek s tím, že obec se o ukrajinské uprchlíky začala starat hned dva dny po začátku války. V Chanovicích bydlí část běženců v českých rodinách, část u svých příbuzných a část ve sportovním areálu. „Pomáháme jim jak můžeme, je to naše lidská povinnost. Nicméně třeba sportovní areál, který běžence na konci února ubytoval a kde se muselo udělat mnoho změn, neviděl od státu ještě ani korunu,“ doplnil Klásek.