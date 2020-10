Opět se vítězství rozprostřela do třech kategorií – muži, ženy a PS-12. V kategorii mužů a takzvaných ‚dvanáctek‘ nebyli vítězové žádným překvapením. I z Horšovského Týna si na své základny vezly zlato Štítary A a tým ze Kdyně.

V útocích měl každý tým dva pokusy, do finále pak postupovaly čtyři týmy s nejrychlejším časem. Teprve v nejužším výběru se rozhodovalo o místech na bedně. Zlato si tak odvezli již zmínění muži ze Štítar A, stříbro putovalo na Klatovsko do Mochtína a bronz do Újezda.

Z osmi ženských týmů nejvíce zazářily domácí děvčata. Ženské hasičské družstvo z Horšovského Týna ukořistilo zlatý pohár, stříbro si vezly domů z Hadravy a bronz Vidice. Jak se jindy daří štítarským holkám, tak o Vzpomínkovém memoriálu o štěstí nemohla být řeč. S oběma neplatnými pokusy zůstaly na chvostu, tedy na osmém místě.

V poslední kategorii ‚dvanáctek‘ se utkaly čtyři týmy. Zlato jelo opět do Kdyně, ovšem napoprvé utržily třetí místo, ze kterého se dostaly do finále, které rozhodlo. Kdyňští hasiči tak zakončili sezónu jaksepatří, vítězstvím. Stříbro do severoplzeňských Křelovic a bronz do Blížejova. Pomyslnou bramborovou medaili si nechali domácí.