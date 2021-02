Anderle chtěl původně masopust prosadit i přesto, že v současné epidemiologické situaci platí zákaz pořádání hromadných akcí. Po středečním jednání s policií se rozhodl průvod, jehož výtěžek má dostat útulek pro staré a týrané koně v Mířkově, odložit a najít jiný, vhodnější termín. „Dobročinnou akci spojenou s masopustem přesuneme na dobu, kdy to situace a policie dovolí. Předběžně přichází v úvahu dětský den,“ uvedl Anderle.

Starosta Klenčí pod Čerchovem Jan Bozděch odložení průvodu uvítal. Zároveň připomněl, že v současnosti stále platí nejvyšší, tedy pátý stupeň systému PES. „Myslím, že jinak by to byla neúcta vůči opatřením. Po lidech chceme, aby pravidla dodržovali. My bychom měli být první, kdo je respektují, a jít ostatním příkladem,“ zdůraznil. Doplnil, že za vzkříšení masopustní tradice, o něž se zasadil právě Anderle, je velmi rád. Vedení městyse zatím veškeré akce do konce dubna kvůli nejistému vývoji situace zrušilo.