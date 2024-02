Valníček plný vesele vyhrávajících muzikantů tažený malým traktůrkem, rikša řízená klaunem, řezník s krvavou palicí rozdávající jitrnice a klobásy, vánoční stromeček, rodina smrťáků či královna Zloba anebo Satan. Do masopustního průvodu Újezdem Svatého Kříže na Domažlicku se vypravila skutečně neobvyklá společnost a na propracované masky byla radost pohledět.

Masopust v Újezdě Svatého Kříže na Domažlicku | Video: Deník/Monika Šavlová

Více než čtyři desítky maškar v sobotu 17. února odpoledne vyrazily od kuželny v Újezdě Svatého Kříže na pochůzku obcí, aby postupně újezdské domácnosti navštívily, něco dobrého na zub v každé ochutnaly a v kole pantátu či paní mámu provedly. „Náš sbor dobrovolných hasičů už před lety navázal na mnohaletou masopustní tradici v obci a pokračujeme v ní dál,“ řekla Deníku Blanka Triščová za pořádající hasiče. Ta byla díky své masce řezníka v průvodu nepřehlédnutelná, průvodu vévodila a při setkání s projíždějícím vozidlem neváhala použít svojí obrovské palice, aby z řidičů jakkoliv velký finanční obnos za povolení k projetí vymohla.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Už od prvního pohledu na průvod bylo zřejmé, že místní se na masopustní veselí připravují skutečně důkladně. Některé do detailu propracované masky sklízely zaslouženě velký obdiv. Mezi ně patřila maska královny Zloby, do níž se ustrojila místní Světlana Konopová. „Chodím už mnoho let. Pokaždé se snažím mít jinou masku. Tuhle jsem plánovala asi už dva měsíce dopředu, ale nakonec jsem ji dělala až v tomto týdnu,“ přiznala. Pohledy všech přitahovala nalíčená tvář Satana, velmi se líbily i obleky slepic. Naštěstí se nevyhlašovala nejlepší maska, protože by jen těžko někdo rozhodl, která to je. Povedené byly všechny.

Po obchůzce městem se maškary vrátily zpět do prostor kuželny, kde se konala masopustní veselice.

