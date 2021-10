Co bude vaší prioritou v Poslanecké sněmovně?

Jsem pyšný na to, že jsem mohl bojovat za koalici SPOLU v čele její kandidátky v Plzeňském kraji. Ze získaných hlasů mám opravdovou radost. Jsem vděčný, že lidé v našem regionu ocenili moji práci.

Co říkáte na to, že jste v Plzeňském kraji získal nejvíce preferenčních hlasů (více než 11 tisíc) napříč stranami?

Ukázalo se, že občané České republiky chtějí změnu. Mám z toho obrovskou radost. Během předvolební kampaně v Plzeňském kraji jsem od lidí slyšel, že už mají dost vlády Andreje Babiše. Naše koalice nenabízela jen sliby a prázdná slova. Osobně jsem od začátku věřil tomu, že ve volbách můžeme vyhrát. Jsem moc rád, že to tak dopadlo. Je to prostě skvělé. Moc děkuji všem, kteří nám dali svůj hlas a podpořili tak změnu v naší zemi.

Co říkáte na celostátní výsledky voleb, ve kterých zvítězila koalice SPOLU? Čekal jste, že budou tak těsné?

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.