Markétka se kvůli nemoci potýká už od narození s řadou komplikací. „Představte si miminko ve velkém těle – taková je naše Markétka. Mozečkový syndrom jí narušuje mozkové funkce. Potřebuje naši pomoc v běžných úkonech, jako je stravování, oblékání, hygiena. Je na plenách. Teprve před třemi měsíci s námi začala udržovat oční kontakt,“ popsala stav dcery její maminka Romana, která se o Markétku stará po celý den.

Dříve Romana pracovala jako účetní, ovšem svému zaměstnání se už několik let nemůže věnovat. Čas jí vyplňuje intenzivní péče o vážně nemocnou Markétku a s pomocí blízké rodiny se stará ještě o patnáctiletého potomka.

Markétka bojuje s chůzí i stravou. Chůzi zvládá s oporou, jistá si však je pouze na rovném povrchu a nejčastěji se pohybuje lezením po čtyřech. Jídlo zvládne rozmělněné nebo rozdrcené. „Nemá dostatečně zpevněné obličejové svalstvo a zatím neumí naplno kousat. Pít dokáže brčkem, za to nás lékaři chválí,“ pokračovala maminka, která se snaží naučit dceru komunikovat.

„Jako mámu mě to hodně trápí. Přála bych si, aby mi dokázala říct své potřeby nebo co ji bolí. Vydává zvuky, podle kterých poznáme, zda se jedná o pozitivní či negativní reakce, ale to je vše.“

Dívce naštěstí pomáhají pravidelné rehabilitace a terapie, na které dvakrát týdně s paní Romanou dojíždejí do sedmdesát kilometrů vzdáleného stacionáře, a třikrát do roka absolvují intenzivní rehabilitační pobyt. A právě rehabilitace a cvičení ve speciálním oblečku Therasuit, který není hrazený pojišťovnou, představují největší část nákladů. Romaně a její dceři s finanční situací a náklady pomáhají i Dobří andělé. Díky nim dostávají každý měsíc několikatisícovou podporu. Hradí z ní dopravu na rehabilitace, potřebné pomůcky, ale i chod domácnosti.

„Bez pomoci nadace a dalších lidí by se Markétka nemohla posouvat dopředu a nedočkali bychom se jejích krůčků,“ dodala maminka Romana.

Dobrých andělů na Domažlicku přibývá. „V současné době jich je v tomto regionu téměř 500, jen za loňský rok se přidalo 70 nových,“ řekla za nadaci Dobrý anděl Šárka Procházková.