Se štětci, plátny a akrylovými barvami si to mohou vyzkoušet zájemci, velmi často malířští amatéři, s kdyňským malířem Václavem Sikou. Právě s ním čeká deset lidí takzvané malování v plenéru, které se uskuteční v Muzeu příhraničí ve Kdyni a v blízkém okolí města 20. a 21. srpna.

„Je rozdíl malovat v přírodě a v ateliéru. Uvnitř vás neruší povětrnostní vlivy, horko, zima, vítr, hmyz a další aspekty. Uvnitř se maluje mnohem lépe a jednodušeji. Máte veškerý komfort, což v přírodě nelze zajistit,“ vysvětluje Sika hned na úvod úskalí malování v přírodě.

Nicméně než se začínající malíři a malířky pustí se štětci ven, čeká je trocha teorie přímo v prostorách muzea.

„Musí vědět něco o kompozici, perspektivě a barvách, aby věděli, jak s nimi pracovat. Pak namaluji nějakou krajinu, aby mohli práci sledovat a všímali si techniky a toho, jak se co dělá,“ pokračuje malíř k dvoudennímu malování.

Ven pak vyrazí za Dobříkov, odkud je hezký výhled na vrcholy Velký a Malý Ostrý a na druhé straně pohled na Šumavu.

Právě tam začnou zájemci pracovat sami. Polovina se zaměří na jednu část výhledu, druhá polovina na druhou stranu a další den se vymění. Celkem si domů po dvoudenním workshopu odnesou dva obrazy, které bude Václav Sika během jejich tvoření korigovat a editovat tak, aby výsledek už byl bez chyb. Hodnotit totiž vše na závěrečné vernisáži 21. srpna od 17:00 v muzeu ve Kdyni, by bylo zbytečné. Na to by už bylo pozdě.

Zdroj: Deník / Petra Kůtová

„Základem pro dobrý obraz je kvalitní kresba. Když se nepovede kresba, tak pak už se v zásadě nedá nic dělat. Návštěvníci a hosté vernisáže už pak uvidí zkorigovanou finální práci,“ potvrdil Sika, který má s malbou krajiny a tvorbou v plenéru bohaté zkušenosti. Zhruba třináct let totiž jezdil na kurzy malování pod širým nebem společně s místní cestovní kanceláří do Provence na jihu Francie.

„Jezdili za mnou ale i lidé z jižních Čech, abych udělal plenér tady v regionu, a já pochopitelně vyšel vstříc. Podle jejich slov se se mnou naučili za deset dní to, co se prý nenaučili za čtyři roky chození do večerní školy,“ zmínil Sika.

Ovšem naučit někoho malovat nelze.

„Můžu zájemce naučit technologii, práci s barvami a to, aby to viděl. Je to vše o tom, aby člověk věděl, jak akrylové barvy používat, jak se ředí, vrství, co udělají, když zaschnou a tak,“ objasnil umělec, jehož práci v současné době mají možnost vidět návštěvníci v jízdárně ve Světcích na Tachovsku, a to do 27. srpna.