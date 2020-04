Místní umělec Václav Sika (na snímku), jehož malířská tvorba není cizí ani za hranicemi našeho okresu či republiky, oslavil 15. dubna půljubileum – 65 let.

Václav Sika, vlevo. Na vernisáži svých děl v plzeňské galerii. | Foto: Jan Pek

„Štěstí malíře, to je shoda mezi představou a rukou, mezi rozumem a okem, mezi srdcem a paletou. Není to snadnost, naopak, ale lehkost při vyjadřování, přirozený soulad spíše nacházený než hledaný. Je to hojnost i úspornost.“ Slova Marcela Briona platí i pro Václava Siku, výtvarníka, ilustrátora, malíře a dobrého člověka, který v těchto dnech oslavil významné životní jubileum – pětašedesátiny. Přestože se s ním znám již poměrně dlouho, uvědomuji si mnohovrstevnatost jeho tvorby lépe až poté, kdy jsem zhruba deset let se studenty SOU v Domažlicích pravidelně navštěvoval Galerii bratří Špillarů, jejímž byl Vašek vedoucím. Více než čtvrt století organizoval a pomáhal organizovat řadu zdařilých výstav, které bezesporu obohatily výtvarný život Domažlic i celého regionu Chodska.