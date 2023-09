Obrazy představí německý či chcete-li bavorský výtvarník Leo Schötz na výstavě v Muzeu příhraničí ve Kdyni. Autorova tvorba tady bude hostem od 8. září do 18. října, vernisáž je na programu ve čtvrtek 7. září od 17 hodin.

Leo Schötz vystavuje v Muzeu příhraničí ve Kdyni. | Foto: Leo Schötz - Malerei

Letošní jubilant, narozený roku 1963 v Bad Kötzingu, studoval na vysokých školách v Regensburgu a v Mnichově. Ke svému dílu sám podotýká: „Malování je jako setí neznámých semínek do půdy, zalévám plátno a jako dítě se nemůžu dočkat prvního výhonku.“ A kunsthistorik Toni Scheubeck svým vyjádřením o jeho obrazech tato slova jen potvrdil, když řekl: „Cílem je zachytit původní prožitek a formu, navrácení se k úplnému začátku, k dítěti v nás.“ Leo Schötz vystavoval mimo jiné v řadě bavorských měst – v Mnichově, Regensburgu, Chamu nebo Deggendorfu, ale vícekrát i v Plzeňském kraji: opakovaně v Galerii bratří Špillarů v Domažlicích, v Klatovech či v Sušici.

Kdyňská výstava je přístupná během září od pondělí do pátku od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, o sobotách a ve státní svátek od 9 do 12 hodin, v neděli od 9 do 12 a od 14 do 16 hodin. V říjnu bude otevřeno ve všedních dnech od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, o nedělích od 14 do 16 hodin. Pořadateli jsou Městské kulturní středisko „Modrá hvězda“ a Turistické informační centrum Kdyně.