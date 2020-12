Od neděle 27. prosince bude však pro celé Česko platit nejtvrdší stupeň 5 protiepidemických opatření. Otevřeny budou jen potraviny, lékárny a drogerie. Uzavřené budou muset být lyžařské vleky, obchody i služby. Omezení mají platit do 10. ledna.

V Železné Rudě na Šumavě se má od čtvrtka podle předpovědi ochlazovat, připadnout by měl přírodní sníh. "Bude se snad moci i technicky zasněžovat," uvedl mluvčí areálu Ski&Bike Špičák Karel Samec.

"Areál je stále v provozu ve stejném modu, tedy hlavní liniová sjezdovka a dětské hřiště s pohyblivým pásem pro žáky lyžařské školy. Stejně jako jinde v republice tady ale aktuálně prší, takže návštěvnost je logicky malá," sdělil dále Samec s tím, že v reakci na nová protiepidemická opatření, která ve středu vyhlásila vláda, se areál bude muset od neděle 27. prosince opět uzavřít.

"Opatření budeme respektovat. Další související agendu s tímto vládním rozhodnutím, jako například získání finančních kompenzací, budeme koordinovat v rámci své profesní Asociace horských středisek, ale až bude jasnější jejich rozsah," dodal. Na Štědrý den se bude na Špičáku lyžovat od 08:30 do 12:30. Po další dva sváteční dny od 08:30 do 16:00. Podle Filipa Smoly, starosty Železné Rudy, je počasí v oblasti od úterý deštivé. "Prší už druhý den a ještě celý den pršet bude. Ve městě je teď 10,5 stupně Celsia. Od čtvrtka už by se mělo ochlazovat a mělo by sněžit," uvedl ve středu starosta.